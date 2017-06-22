港股业绩：大快活年度核心净利增长8.6%，派特别股息庆成立45周年

路透香港6月22日 - 香港连锁快餐集团--大快活集团周四宣布，2016/17年度净利同比微升2.2%，但倘撇除上年度出售非流动资产的收益，则期内核心营运净利增长8.6%。

公司并宣布，为庆祝成立45周年，董事会建议派发特别末期股息每股0.5港元，连同0.58港元的末期股息及已派付的中期股息，全年派息1.42港元，派息比率约88%，与2015/16年度相若。

截至3月底止年度，大快活的净利为2.053亿港元，上年度为2.008亿港元。期内收入按年升6.3%，但毛利率则同比下降0.4个百分点至15.5%，同店销售按年则上升约4%。

期内，大快活开设了20间新分店，其中香港占18间，两间在内地。截至3月底，公司在香港共有134间店舖，在内地则有九间。

展望新一年度，大快活表示将重点发展及积极扩充香港的核心业务，并适时扩张特色餐厅业务。

公布业绩前，大快活早盘小幅收低0.72%，报34.4港元。（完）

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