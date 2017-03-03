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市场报道 | 2017年 3月 3日 星期五 13:25 BJT

港股业绩：天虹纺织受益棉价反弹去年净利翻倍增派息，股价升幅扩大

路透香港3月3日 - 受惠中国国内棉花价格触低反弹带动纱线价格上升，中国棉纺企业--天虹纺织周五公布的2016年度净利按年劲升1.01倍，创出历史新高水平。公司并表示，正积极为进入牛仔服装领域做准备工作，今年将侧重发展该业务。

该股午盘股价升幅扩大，最多升近5%。

天虹纺织主要业务为产销纱线、坯布、面料和服装。截至去年12月底止年度净利为11.88亿元人民币，2015年度为5.91亿元；毛利率由2015年的18%提升至去年的19.4%。董事会建议增派末期股息至每股0.26港元，2015年度同期为0.12港元。

汤森路透SmartEstimate综合分析师预测该公司2016年度净利为11.52亿元。

天虹纺织表示，去年中国棉纺行业受惠国内棉花价格触底反弹，纱线价格在年中开始稳步上升，对于有一定原材料库存的纺纱企业特别有利。国内外的棉花价差则相对平稳，对集团总体经营起了稳定作用。

期内公司在新疆及越南的两家新纺纱厂陆续投产，致使下半年的纱线产量持续提高。去年该公司纱线销量同比增约26%，创出历史新高达约60万吨；纱线毛利率从2015年的18.4%增至去年的20.1%，带动集团盈利大幅提升。

天虹纺织称，积极为进入牛仔服装领域做好准备工作，位于山东及柬埔寨的牛仔服装团队及生产线经过去年调整改造，于年内已可生产超过300万条牛仔裤，主要服务国内、日本、韩国及德国的客户，虽然利润率有待提升，但基本上已为2017年从越南新建的牛仔服装生产销售业务实现利润打好基础。

该公司并表示，2017年目标销售69万吨纱线、9,000万米坯布以及700万条牛仔裤。

展望未来，天虹纺织称，坚持走差异化，扩充规模以及国际化并进路线。面对美国可能的贸易保护主义抬头，集团于越南的布局比其他国内竞争对手更显得有利。

此外，该公司今年将侧重发展牛仔服装业务，以越南新工厂为主，国内及柬埔寨已收购的产能为辅。公司并刚于上月24日与常州华利达服装集团签订了合资协议，双方在越南共同投资建设服装生产工厂。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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