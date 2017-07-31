港股业绩：恒生银行上半年净利同比增长23%，收入与成本效益俱增

路透香港7月31日 - 汇丰控股的香港分支--恒生银行周一公布，今年上半年净利同比增长23%，收入与成本效益俱增。

据公告，恒生于2017年1-6月净利为98.38亿港元，上年同期则为80.05亿港元；相当于汤森路透SmartEstimate预测今年全年净利180.33亿港元的55%。

董事局建议派发第二次中期股息每股1.2港元，上半年每股派息合共2.4港元（去年同期则为2.2港元），期内每股盈利5.15港元。

恒生银行副董事长兼行政总裁郑慧敏称，净利息收入及非利息收入有稳健增长，而各项业务之收入与溢利均有增加。

“本行加强与客户之连系，有助吸纳新存款以及令贷款增长。”她说，“随着利率上升，本行积极管理资产及负债组合，净利息收益率因此得以提高。”

上半年的净利息收益率为1.94%，成本效益比率为29.8%，按年分别上升9个百分点及下降2.9个百分点。而得益于投资气氛改善，非利息收入及财富管理业务收入均增加39%。

于6月末，总减值贷款对总客户贷款比率较去年底下降4个百分点至0.42%；普通股权一级资本比率为16.2%，一级资本比率为17.4%，此两项比率于去年底分别为16.6%及17.9%。上半年的平均普通股股东权益回报率为14.6%。

恒生周一盘初股价再创历史新高的168港元，其后回软，早盘收跌0.18%，报167.6港元。（完）

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