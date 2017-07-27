港股业绩：恒隆地产中期基本纯利倒退4%，因利息收入减少

路透香港7月27日 - 业务重心在中国发展商业物业的恒隆地产周四宣布，上半年基本纯利按年倒退4%，因期内利息收入及利息支出资本化金额减少；此外，受人民币贬值及个别项目进行优化工程影响，期内公司内地物业租金收入下降4%。

恒隆地产早盘收市后公布，截至6月底止半年净利按年升三成，至38.3亿港元；撇除投资物业重估等因素后的基本纯利则倒退4%，至30.4亿港元。董事会建议派中期息每股0.17港元，与去年同期持平。

期内，恒隆地产趁香港楼市向上，以较高价售出了香港货尾（已建成但未售出）住宅单位，包括位于大角嘴的197个＂浪澄湾＂单位及最后一个九龙站豪宅楼盘＂君临天下＂，使物业销售收入按年增5%至25.23亿港元；销售溢利增18%，整体边际利润率达65%。

于6月末，该公司尚余可供销售的香港住宅物业账面值为18.44亿港元，包括16座蓝塘道23-39半独立式大宅及39个浪澄湾单位。

＂我们将继续密切留意香港的住宅物业市道，适时推售部分住宅单位。凭藉雄厚的财力，我们可抓紧机遇，进一步增加土地储备。＂公司在业绩公告中称。

物业租赁为恒隆地产的最大收入及盈利来源，上半年中港物业租赁租金收入按年减少2%；但倘撇除期内人民币兑港元较上年同期贬值5%的影响，租金收入则微升1%。

恒隆地产在内地主要发展购物商场及写字楼物业，期内上海＂港汇恒隆广场＂进行大型优化工程对租金收入带来一些影响。

公司表示，上海以外的物业组合表现各异，整体商业环境仍充满挑战，包括沈阳和无锡等城市。期内公司重整租户组合及调整市场策略，无可避免地对租出率及财务表现造成短期不良影响，但预期未来会有更好回报。

目前，恒隆地产在上海、沈阳、济南、无锡、天津及大连有八个商业项目营运中。

公布业绩前，恒隆地产早盘股价小幅收高0.72%，报19.48港元。（完）

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