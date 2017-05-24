澳新汇市：中国评级遭调降拖累澳元下滑，新西兰元持稳

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透悉尼/惠灵顿5月24日 - 澳元周三小跌，此前穆迪下调中国评级，且澳洲发布疲弱的建筑业数据。而在新西兰公布强劲数据后，新西兰元持稳。
澳元兑美元下滑至0.7460，脱离周二触及的三周高点0.7517。国际评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定，之后澳元短暂跌至0.7455。
“澳元的反应未必和经济直接相关，更多的是一种信心层面的反应，”道明证券(TD Securities)首席宏观、汇市和利率策略师Annette Beacher说，并补充称任何不利中国的消息都被视为不利澳洲。
另外令澳元承压的是，澳洲第一季经季节调整的建筑完工额较前季下降0.7%，预期为下降0.2%。
之前公布的数据显示，澳洲3月建筑许可意外大幅下滑13.4%。
澳元支撑位料在0.7449美元左右。
新西兰元兑美元则在新西兰公布稳健的国内经济数据后守住阵地。该货币对持稳在0.7014，距离上日所及一个月高位0.7050不远。
新西兰统计局周三公布的数据显示，4月贸易顺差为5.78亿新西兰元，为2015年以来最大单月顺差，得益于乳品、木材和葡萄酒出口。
投资者等待将于周四出炉的国家预算，料将显示预算盈余超过预期。(完) (编译 艾茂林/王颖；审校 张涛/郑茵)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为