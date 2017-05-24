澳新汇市：中国评级遭调降拖累澳元下滑，新西兰元持稳

路透悉尼/惠灵顿5月24日 - 澳元周三小跌，此前穆迪下调中国评级，且澳洲发布疲弱的建筑业数据。而在新西兰公布强劲数据后，新西兰元持稳。

澳元兑美元下滑至0.7460，脱离周二触及的三周高点0.7517。国际评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定，之后澳元短暂跌至0.7455。

“澳元的反应未必和经济直接相关，更多的是一种信心层面的反应，”道明证券(TD Securities)首席宏观、汇市和利率策略师Annette Beacher说，并补充称任何不利中国的消息都被视为不利澳洲。

另外令澳元承压的是，澳洲第一季经季节调整的建筑完工额较前季下降0.7%，预期为下降0.2%。

之前公布的数据显示，澳洲3月建筑许可意外大幅下滑13.4%。

澳元支撑位料在0.7449美元左右。

新西兰元兑美元则在新西兰公布稳健的国内经济数据后守住阵地。该货币对持稳在0.7014，距离上日所及一个月高位0.7050不远。

新西兰统计局周三公布的数据显示，4月贸易顺差为5.78亿新西兰元，为2015年以来最大单月顺差，得益于乳品、木材和葡萄酒出口。