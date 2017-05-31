澳新汇市：新西兰元升至三个月高位；澳元因大宗商品价格下跌而承压

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透悉尼/惠灵顿5月31日 - 新西兰元兑美元周三升至三个月高位；澳元则因大宗商品价格下跌而走低，对于中国制造业数据优于预期置若罔闻。
新西兰元兑美元升至0.7118，为3月初以来最高，上交易日报0.7036。5月有望上涨3%，打破三个月连跌的颓势。
新西兰央行的半年度金融稳定报告，几乎未对新西兰元造成影响。央行总裁则称家庭和海外风险减轻，但央行仍感到担心。
调查显示，新西兰5月企业信心增强，亦提供了支撑，分析师称新西兰元前景不错。
“新西兰元保持着正面动能，未来数日有可能进入0.7100-0.7200美元的更高交易区间，”西太平洋银行外汇分析师Imre Speizer说道。
澳元的表现则不同，澳元从稍早的0.7466美元跌至0.7450美元，脱离了上周最高位0.7517美元。澳元5月料将下挫0.4%，为连续第三个月下跌。
澳元一度短暂涨至0.7476美元，此前中国公布5月官方制造业采购经理人指数(PMI)好于预期，缓和了外界对中国政府降低金融风险而使经济增长放缓的担忧。
中国是澳洲的重要出口市场，铁矿石价格再度下跌令澳元受到打压。
大连商交所交投最活络的铁矿石期货下跌3.2%，自3月中以来累计大跌约30%。
但澳元表现好于英镑，英镑对澳元跌至1.7132澳元，为一个月最低水位。
英镑兑新西兰元最低跌至1.8007新西兰元，为4月中旬以来最低位。英镑兑新西兰元5月已下跌4%，若跌势继续，则可能创下一年来最大的单月跌幅。(完) (编译 戴素萍/王琛；审校 于春红/高琦)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为