澳新汇市：新西兰元升至三个月高位；澳元因大宗商品价格下跌而承压

路透悉尼/惠灵顿5月31日 - 新西兰元兑美元周三升至三个月高位；澳元则因大宗商品价格下跌而走低，对于中国制造业数据优于预期置若罔闻。

新西兰元兑美元升至0.7118，为3月初以来最高，上交易日报0.7036。5月有望上涨3%，打破三个月连跌的颓势。

新西兰央行的半年度金融稳定报告，几乎未对新西兰元造成影响。央行总裁则称家庭和海外风险减轻，但央行仍感到担心。

调查显示，新西兰5月企业信心增强，亦提供了支撑，分析师称新西兰元前景不错。

“新西兰元保持着正面动能，未来数日有可能进入0.7100-0.7200美元的更高交易区间，”西太平洋银行外汇分析师Imre Speizer说道。

澳元的表现则不同，澳元从稍早的0.7466美元跌至0.7450美元，脱离了上周最高位0.7517美元。澳元5月料将下挫0.4%，为连续第三个月下跌。

澳元一度短暂涨至0.7476美元，此前中国公布5月官方制造业采购经理人指数(PMI)好于预期，缓和了外界对中国政府降低金融风险而使经济增长放缓的担忧。

中国是澳洲的重要出口市场，铁矿石价格再度下跌令澳元受到打压。

大连商交所交投最活络的铁矿石期货下跌3.2%，自3月中以来累计大跌约30%。

但澳元表现好于英镑，英镑对澳元跌至1.7132澳元，为一个月最低水位。