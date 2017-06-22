澳新汇市：新西兰元在央行表态后跳升，澳元走势沉闷

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透悉尼/惠灵顿6月22日 - 新西兰元周四大涨，此前该国央行维持指标利率在纪录低位不变，但声明基调不像市场空头原本预期的那么温和。
有些人原本预期新西兰央行会进一步口头打压新西兰元；但该央行只是表示，汇率降低“将有助于经济增长前景恢复平衡”。
“央行总裁并未表示，汇价下跌是恢复平衡‘所必需的’。这种微妙的立场可能令部分投资者感到意外，”花旗分析师Josh Williamson称。
新西兰元兑美元在央行声明公布后迅速跳升至0.7280美元，但仍远低于上周触及的四周高点0.7320。新西兰元最新上涨0.4%报0.7248。
“央行声明比一些投资者原先预期的温和程度略低一些，”Williamson称，他认为新西兰央行下一步政策举措将是在明年第一季升息。
该央行重申，将在“相当长时期内”保持宽松政策。新西兰经济第一季仅增长0.5%，令人失望。
即便如此，新西兰央行对前景仍持乐观看法，称低利率和2017年预算将帮助提高家庭收入和基建支出。
澳元兑美元回落至0.7549美元，接近一周低点，此前曾多次试探0.7630未果。(完) (编译 王兴亚/徐文焰；审校 李爽/戴素萍)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
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