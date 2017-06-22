澳新汇市：新西兰元在央行表态后跳升，澳元走势沉闷

路透悉尼/惠灵顿6月22日 - 新西兰元周四大涨，此前该国央行维持指标利率在纪录低位不变，但声明基调不像市场空头原本预期的那么温和。

有些人原本预期新西兰央行会进一步口头打压新西兰元；但该央行只是表示，汇率降低“将有助于经济增长前景恢复平衡”。

“央行总裁并未表示，汇价下跌是恢复平衡‘所必需的’。这种微妙的立场可能令部分投资者感到意外，”花旗分析师Josh Williamson称。

新西兰元兑美元在央行声明公布后迅速跳升至0.7280美元，但仍远低于上周触及的四周高点0.7320。新西兰元最新上涨0.4%报0.7248。

“央行声明比一些投资者原先预期的温和程度略低一些，”Williamson称，他认为新西兰央行下一步政策举措将是在明年第一季升息。

该央行重申，将在“相当长时期内”保持宽松政策。新西兰经济第一季仅增长0.5%，令人失望。

即便如此，新西兰央行对前景仍持乐观看法，称低利率和2017年预算将帮助提高家庭收入和基建支出。