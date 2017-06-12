澳新汇市：新西兰元略微走跌，澳元持平

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透惠灵顿6月12日 - 新西兰元周一小跌，但距离近三个月高位不远；而澳元则因澳洲适逢国定假期而变动不大。
新西兰元自上周五高位0.7220美元跌至0.7210美元，主因美元周末走强。
“我们认为新西兰元在过去几周强劲反弹后，目前遇到一些逆风。本周即将出炉的第一季GDP料将偏软，”新西兰银行(BNZ)汇率分析师Jason Wong在研究报告当中指出。
投资人静待周四发布的第一季GDP数据。分析师们预计该数据将较上季成长约0.7%，略低于央行预估的增长0.9%。
澳元基本持平，约报0.7525美元，澳洲市场今日因女王寿辰休市。
英镑兑澳元和新西兰元缓缓攀升，周五因英国选举后的不确定性而触及逾一个月低点。
英镑/新西兰元自周五所及的六周低点约1.7530新西兰元升至1.7713新西兰元。
英镑/澳元则从1.6767澳元左右涨至1.6949澳元。英镑/澳元周五下挫1.3%。(完) (编译 龚芳/张若琪 审校 杜明霞/刘秀红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为