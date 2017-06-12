澳新汇市：新西兰元略微走跌，澳元持平

路透惠灵顿6月12日 - 新西兰元周一小跌，但距离近三个月高位不远；而澳元则因澳洲适逢国定假期而变动不大。

新西兰元自上周五高位0.7220美元跌至0.7210美元，主因美元周末走强。

“我们认为新西兰元在过去几周强劲反弹后，目前遇到一些逆风。本周即将出炉的第一季GDP料将偏软，”新西兰银行(BNZ)汇率分析师Jason Wong在研究报告当中指出。

投资人静待周四发布的第一季GDP数据。分析师们预计该数据将较上季成长约0.7%，略低于央行预估的增长0.9%。

澳元基本持平，约报0.7525美元，澳洲市场今日因女王寿辰休市。

英镑兑澳元和新西兰元缓缓攀升，周五因英国选举后的不确定性而触及逾一个月低点。

英镑/新西兰元自周五所及的六周低点约1.7530新西兰元升至1.7713新西兰元。