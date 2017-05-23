澳新汇市：澳元与新西兰元兑英镑上升，此前英国发生疑似恐袭

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透悉尼/惠灵顿5月23日 - 澳元与新西兰元兑英镑周二微升，此前在英国曼彻斯特一个演唱会上发生的疑似恐袭导致至少19人丧生，超过50人受伤，在距离英国大选仅有两周半时引发安全疑虑。
英镑此前在海外市场承压，因民调显示英国首相特雷莎梅的领先优势缩小一半。原本外界预计她可在大选中轻松获胜。
如果警方证实曼彻斯特发生的爆炸为恐怖主义行动，这将成为自2005年7月伦敦交通系统自杀式炸弹袭击以来，英国死亡人数最多的一次恐袭。
英镑兑澳元跌0.33%至三周低位1.7321澳元，英镑兑新西兰元跌至一个月低位。
澳元兑美元则上涨0.2%，为连续第三天上扬。澳元/美元升至三周高位0.75美元。
ThinkMarkets资深分析师Matt Simpson表示，美元隔夜疲弱协助澳元等商品货币走坚。
新西兰元兑美元周二上涨，从上日低位0.6917美元升至近一个月高位0.7011美元。
澳洲西太平洋银行(Westpac Bank)汇率策略师Imre Speizer表示，“新西兰元表现突出...可能是因为对周四新西兰预算有期待。”
新西兰本周将公布优于预期的预算盈余，且打算把闲置现金用在基础建设和房市。(完) (编译 徐文焰/戴素萍 审校 艾茂林/杜明霞)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为