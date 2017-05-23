澳新汇市：澳元与新西兰元兑英镑上升，此前英国发生疑似恐袭

路透悉尼/惠灵顿5月23日 - 澳元与新西兰元兑英镑周二微升，此前在英国曼彻斯特一个演唱会上发生的疑似恐袭导致至少19人丧生，超过50人受伤，在距离英国大选仅有两周半时引发安全疑虑。

英镑此前在海外市场承压，因民调显示英国首相特雷莎梅的领先优势缩小一半。原本外界预计她可在大选中轻松获胜。

如果警方证实曼彻斯特发生的爆炸为恐怖主义行动，这将成为自2005年7月伦敦交通系统自杀式炸弹袭击以来，英国死亡人数最多的一次恐袭。

英镑兑澳元跌0.33%至三周低位1.7321澳元，英镑兑新西兰元跌至一个月低位。

澳元兑美元则上涨0.2%，为连续第三天上扬。澳元/美元升至三周高位0.75美元。

ThinkMarkets资深分析师Matt Simpson表示，美元隔夜疲弱协助澳元等商品货币走坚。

新西兰元兑美元周二上涨，从上日低位0.6917美元升至近一个月高位0.7011美元。

澳洲西太平洋银行(Westpac Bank)汇率策略师Imre Speizer表示，“新西兰元表现突出...可能是因为对周四新西兰预算有期待。”