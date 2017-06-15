澳新汇市：澳元受乐观就业数据提振跳涨，新西兰元则因疲弱数据走低

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透悉尼/惠灵顿6月15日 - 澳元周四跳涨，因澳洲就业报告乐观；与此同时新西兰元下跌，受累于经济成长数据令人失望。
澳元兑美元从盘初的0.7588涨至0.7605，因澳洲5月失业率降至四年低位5.5%，低于市场预期的5.7%。
5月经季节调整后的就业人口跳增4.2万人，轻松超过增加1万人的预估，较上年同期的增幅升至2.0%。
“5月就业增长远较预期强劲，以及失业率降幅大于预期，将在一定程度上减少有关澳洲央行今年稍晚再度降息机率的揣测，”Capital Economics经济分析师Kate Hickie称。
澳元/美元阻力在周三触及的两个半月高位0.7636。
澳元兑英镑及欧元亦触及数周高位。澳元兑新西兰元劲升，上涨近1%至1.0528新西兰元，远离日前触及的四个月低位。
新西兰国内生产总值(GDP)数据意外疲软，打压新西兰元。新西兰元兑美元跌至0.7210美元，盘初为0.7260，周三触及四个月高点0.7320。
新西兰第一季GDP较前季增长0.5%，低于分析师预估的0.7%，亦远低于央行预估的0.9%。(完) (编译 许娜/蔡美珍；审校 徐文焰)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为