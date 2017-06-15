澳新汇市：澳元受乐观就业数据提振跳涨，新西兰元则因疲弱数据走低

路透悉尼/惠灵顿6月15日 - 澳元周四跳涨，因澳洲就业报告乐观；与此同时新西兰元下跌，受累于经济成长数据令人失望。

澳元兑美元从盘初的0.7588涨至0.7605，因澳洲5月失业率降至四年低位5.5%，低于市场预期的5.7%。

5月经季节调整后的就业人口跳增4.2万人，轻松超过增加1万人的预估，较上年同期的增幅升至2.0%。

“5月就业增长远较预期强劲，以及失业率降幅大于预期，将在一定程度上减少有关澳洲央行今年稍晚再度降息机率的揣测，”Capital Economics经济分析师Kate Hickie称。

澳元/美元阻力在周三触及的两个半月高位0.7636。

澳元兑英镑及欧元亦触及数周高位。澳元兑新西兰元劲升，上涨近1%至1.0528新西兰元，远离日前触及的四个月低位。

新西兰国内生产总值(GDP)数据意外疲软，打压新西兰元。新西兰元兑美元跌至0.7210美元，盘初为0.7260，周三触及四个月高点0.7320。