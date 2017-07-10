澳新汇市：澳元和新西兰元兑美元持稳，兑日圆上涨

路透悉尼7月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一持平，但兑走软的日圆上涨，因全球利率前景继续分化。

澳元兑美元持于0.7610，远低于近期高点0.7712。周五澳元一度低见0.7573，当时美国公布乐观就业报告，提升了该国进一步升息的几率，并推高美债收益率。

市场亦在盛传加拿大央行本周将于近七年来首次收紧政策。

不过市场反映今年澳洲央行升息机率几乎为零，上周该央行在7月的政策会议中几无行动的倾向。

“我们持续认为可见的未来不太可能政策正常化，”RBC Capital Markets澳洲经济主管Su-Lin Ong表示，预估利率将维持于1.5%直至2018年底。

“我们注意到楼市前景存在不确定性，而且以往在住宅建设下滑之时，澳洲央行往往不会升息，与此同时，财务状况收紧，家庭负债沉重，也不支持升息。”

日本央行上周五采取行动抑制日债收益率上升，并确认其超宽松政策，这带动日圆下滑。

澳元兑日圆周一早盘涨至86.85日圆，上周曾触及四个月高位86.95。

新西兰元兑日圆已处于1月以来的最高位83.03日圆，从4月触及的76.00稳步上升，因投资者进行利差交易。

新西兰元兑美元表现欠佳，盘旋于0.7270美元，过去几周在0.7350美元附近遭遇强大阻力。(完) (编译 艾茂林/陈宗琦；审校 王兴亚/于春红)