澳新汇市：澳元和新西兰元兑美元维持疲态，但兑英镑有望录得周线上扬

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透悉尼/惠灵顿5月26日 - 澳元和新西兰元兑美元周五维持疲态，受之前大宗商品大跌拖累，但由于英镑疲软，澳新货币兑英镑本周周线有望大幅上涨。
澳元兑美元跌至0.7431。澳元的大部分跌幅是在原油周四大跌5%后录得的。澳洲主要出口产品铁矿石价格挫跌也令澳元承压。
0.75美元处的技术阻力也对澳元构成打压。
“我们甚至都用不着预测，因为市场已经几乎说服自己，应该在0.7500美元上方卖出，”OANDA资深交易员Stephen Innes称。
支撑位在0.7420，然后是本月稍早触及的0.7329。
新西兰元兑美元亦走软，报0.7013，隔夜下跌0.4%，远离周三所及一个月高点0.7059。
不过，新西兰元兑美元本周至今仍上涨1.2%。
澳新货币兑英镑上涨，此前数据加剧了英国退欧公投一年后经济开始遭遇困境的担忧。
英镑兑澳元跌至1.7340，远离1.7500澳元附近的高点。本周至今下跌0.7%。
英镑兑新西兰元跌幅更大，现报1.8359，本周至今下挫2.4%。若这一跌幅维持住，将是今年第二大周度跌幅。(完) (编译 汪红英/王兴亚；审校 李爽/艾茂林)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为