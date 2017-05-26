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亚洲 | 2017年 5月 26日 星期五 11:15 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元兑美元维持疲态，但兑英镑有望录得周线上扬

路透悉尼/惠灵顿5月26日 - 澳元和新西兰元兑美元周五维持疲态，受之前大宗商品大跌拖累，但由于英镑疲软，澳新货币兑英镑本周周线有望大幅上涨。

澳元兑美元跌至0.7431。澳元的大部分跌幅是在原油周四大跌5%后录得的。澳洲主要出口产品铁矿石价格挫跌也令澳元承压。

0.75美元处的技术阻力也对澳元构成打压。

“我们甚至都用不着预测，因为市场已经几乎说服自己，应该在0.7500美元上方卖出，”OANDA资深交易员Stephen Innes称。

支撑位在0.7420，然后是本月稍早触及的0.7329。

新西兰元兑美元亦走软，报0.7013，隔夜下跌0.4%，远离周三所及一个月高点0.7059。

不过，新西兰元兑美元本周至今仍上涨1.2%。

澳新货币兑英镑上涨，此前数据加剧了英国退欧公投一年后经济开始遭遇困境的担忧。

英镑兑澳元跌至1.7340，远离1.7500澳元附近的高点。本周至今下跌0.7%。

英镑兑新西兰元跌幅更大，现报1.8359，本周至今下挫2.4%。若这一跌幅维持住，将是今年第二大周度跌幅。(完) (编译 汪红英/王兴亚；审校 李爽/艾茂林)
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