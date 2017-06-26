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亚洲 | 2017年 6月 26日 星期一 10:47 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元双双脱离一周半低点，但市场交投淡静

路透悉尼/惠灵顿6月26日 - 澳元和新西兰元周一脱离一周半低点，但由于两国均无经济指标发布，市场交投淡静。

澳元兑美元交投在0.7572美元，上个交易日曾触及0.7539低点。

新西兰元兑美元报0.7278美元，脱离上周触及的低点0.7195。

“由于澳洲本地经济数据较少，澳元/美元本周可能受到海外动态的指引，”澳洲联邦银行(CBA)的汇市策略师Elias Haddad表示。

“全球经济形势显得不错。全球经济扩张正在变得更加广泛，这通常对澳元有利。”

澳元6月迄今上涨近1.9%，是1月以来的最佳月度表现。但澳元在0.7636面临强劲阻力，本月稍早触及该水准，但数次未能实现突破。

澳元/新西兰元在6月可能连续第二个月录得月线跌幅。澳元/新西兰元报1.0402新西兰元，在1.0320有强支撑。

分析师表示，由于待公布的本地数据稀少，新西兰元兑美元将难以在0.7320上方进一步上涨，这是本月稍早触及的2月以来最高水准。(完) (编译 侯雪苹/张涛；审校 李爽/王颖)
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