澳新汇市：澳元和新西兰元向数周高点靠拢，因美联储暗示渐进升息

路透悉尼/惠灵顿5月25日 - 澳元和新西兰元周四升至数周高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以循序渐进的步伐升息，这令澳洲公债价格上涨。

澳元兑美元从周三低点0.7443升至0.7510美元，自5月9日以来已累计上涨逾0.01美元。阻力位在三周高点0.7517。

澳元兑日圆续涨至83.80日圆，远离上周低点81.71。

澳元上涨，主要归功于美元普遍走贬，此前美联储的政策会议记录让部分原本预测美联储基调会更鹰派的人措手不及。

新西兰元兑美元从稍早的0.7030涨至0.7046，略低于周三触及的高点0.7053。若突破该水位，则会创下一个月来的最高。

新西兰元是表现最佳的币种之一，本月以来上涨2.6%。

新西兰财政状况强劲，对新西兰元未来前景构成支持。新西兰财长乔伊斯(Steven Joyce)周四称，政府预计2017年预算盈余将超过预期，并计划将多余资金投入到基础设施建设上，以刺激不断增长的经济。

“下财年支出增加有利于经济增长，推高利率预期，”澳洲联邦银行的策略师Elias Haddad称。