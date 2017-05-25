澳新汇市：澳元和新西兰元向数周高点靠拢，因美联储暗示渐进升息

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透悉尼/惠灵顿5月25日 - 澳元和新西兰元周四升至数周高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以循序渐进的步伐升息，这令澳洲公债价格上涨。
澳元兑美元从周三低点0.7443升至0.7510美元，自5月9日以来已累计上涨逾0.01美元。阻力位在三周高点0.7517。
澳元兑日圆续涨至83.80日圆，远离上周低点81.71。
澳元上涨，主要归功于美元普遍走贬，此前美联储的政策会议记录让部分原本预测美联储基调会更鹰派的人措手不及。
新西兰元兑美元从稍早的0.7030涨至0.7046，略低于周三触及的高点0.7053。若突破该水位，则会创下一个月来的最高。
新西兰元是表现最佳的币种之一，本月以来上涨2.6%。
新西兰财政状况强劲，对新西兰元未来前景构成支持。新西兰财长乔伊斯(Steven Joyce)周四称，政府预计2017年预算盈余将超过预期，并计划将多余资金投入到基础设施建设上，以刺激不断增长的经济。
“下财年支出增加有利于经济增长，推高利率预期，”澳洲联邦银行的策略师Elias Haddad称。
“这利好新西兰元，”他说道，并预测新西兰央行会在2018年末进行首次加息。(完) (编译 汪红英/侯雪苹；审校 张明钧/刘秀红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为