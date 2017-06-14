澳新汇市：澳元和新西兰元脱离数周高位，关注美联储会议

路透悉尼/惠灵顿6月14日 - 澳元和新西兰元周三脱离数周高点，市场关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)在本日稍晚的政策会议上，将对其所持巨额债券投资发出的信号。

新西兰元兑美元微跌至0.7219，但仍处于周二所及三个月高点0.7228附近。技术阻力位在0.7230和0.7244，支撑位在0.7200附近。

该货币对一度跌破0.72，因新西兰之前公布的第一季经常帐数据显示，截至3月的年度经常帐赤字81.32亿新西兰元，相当于国内生产总值(GDP)的3.1%。路透调查预估分别为赤字72.8亿和2.7%。

澳元兑美元持稳于0.7539美元，在0.7565美元和0.7568美元双顶格局之前遭遇强大阻力。支撑位在0.7520美元。

中国公布的一系列数据表明中国经济稳健。中国是澳洲头号出口市场。

“中国数据基本符合预期，而这终将提振铁矿石价格并给澳元带来支撑，”澳洲联邦银行的策略师Elias Haddad称。