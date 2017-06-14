澳新汇市：澳元和新西兰元脱离数周高位，关注美联储会议

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透悉尼/惠灵顿6月14日 - 澳元和新西兰元周三脱离数周高点，市场关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)在本日稍晚的政策会议上，将对其所持巨额债券投资发出的信号。
新西兰元兑美元微跌至0.7219，但仍处于周二所及三个月高点0.7228附近。技术阻力位在0.7230和0.7244，支撑位在0.7200附近。
该货币对一度跌破0.72，因新西兰之前公布的第一季经常帐数据显示，截至3月的年度经常帐赤字81.32亿新西兰元，相当于国内生产总值(GDP)的3.1%。路透调查预估分别为赤字72.8亿和2.7%。
澳元兑美元持稳于0.7539美元，在0.7565美元和0.7568美元双顶格局之前遭遇强大阻力。支撑位在0.7520美元。
中国公布的一系列数据表明中国经济稳健。中国是澳洲头号出口市场。
“中国数据基本符合预期，而这终将提振铁矿石价格并给澳元带来支撑，”澳洲联邦银行的策略师Elias Haddad称。
市场现聚焦于美联储今日稍晚公布的政策决议，以及之后美联储主席叶伦的记者会。(完) (编译 汪红英/孙国玉；审校 艾茂林/许娜)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为