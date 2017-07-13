澳新汇市：澳元和新西兰元走高，因叶伦证词打压美元

路透悉尼7月13日 - 澳元周四小涨至接近三个半月高位，新西兰元亦表现活跃，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦就政策前景发表谨慎证词，侵蚀美元。

澳元兑美元站在0.7685美元，距离6月30日高位0.7712不远。目前来看澳元料将录得连续第三个交易日涨势，但在0.7700以上仍面临阻力。

新西兰元兑美元连续第二日小涨，报0.7264美元。新西兰元曾在6月30日触及五个月高位0.7347，但此后涨势停滞。

“叶伦表示美国利率不必进一步调升太多以回归中性利率水准。美联储的升息周期可能更接近结束而不是开始，”Rivkin Securities投资分析师William O'Loughlin称。

叶伦周三表示，美国经济稳健程度足可以让美联储加息并开始缩减庞大的资产负债表，不过低通胀和中性利率偏低可能让美联储的转圜余地缩小。

“叶伦仍预期资产负债表正常化进程将从今年开始，但这个过程料将非常缓慢，”O'Loughlin补充说。

叶伦的表态导致美国公债收益率大幅下跌，从而为利差交易增加铺平道路。

加拿大央行自2010年来首次升息，也对澳新货币构成支撑。鉴于澳洲和新西兰的资源导向型经济与加拿大相似，后者升息让一些汇市参与者猜测澳新两国也可能跟进升息。

不过，多数分析师预计澳新两国央行未来数月料维持利率在各自纪录低点不变。(完) (编译 王颖/王兴亚；审校 陈宗琦/许娜)