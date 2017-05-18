澳新汇市：澳元因澳洲失业率意外下滑而走高，新西兰元持稳

路透悉尼/惠灵顿5月18日 - 澳元周四上涨，此前公布的数据显示澳洲失业率降至四个月低位，这支持了近期内利率前景稳定的观点。新西兰元持稳在两周高位附近。

澳元兑美元连续第七个交易日走高，报0.7453美元，稍早触及0.7409美元后收复失地。澳洲就业数据公布后，澳元一度跳升至0.7457。澳洲4月经季节调整后失业率降至5.7%，好于市场预期的持稳在5.9%。

澳洲4月经季节调整后就业人数增加3.74万人，高于市场预估的增加5,000人，这也帮助提振信心。不过就业人数增多的部分全部来自兼职工作。

“整体而言，这些数据进一步降低了澳洲央行继续降息的机率，”凯投宏观(Capital Economics)驻澳洲首席分析师Paul Dales表示。

“但长期来看，就业市场表现不会促使澳洲央行加息。”

利率期货暗示12月前降息至纪录低点1.25%的机率为16%。

阻力位在0.7470附近，支撑位在0.7420.

欧元兑澳元脱离八个月低点报1.4959澳元，欧元兑新西兰元盘旋在1.6092新西兰元，距离周三所及一年高位1.6151不远。