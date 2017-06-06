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亚洲 | 2017年 6月 6日 星期二 11:19 BJT

澳新汇市：澳元因经常帐数据不及预期而下滑，新西兰元触及三个月最高

路透悉尼6月6日 - 澳元周二下滑，此前澳洲公布第一季经常帐数据不及预期，让市场多头措手不及；新西兰元则触及三个月最高水平。

澳元兑美元下跌约20个跳动点至0.7467美元，脱离了周一高位0.75美元。支撑位在0.7445美元附近。

澳元一度下跌约0.0033美元至0.7458美元，此前数据显示澳洲第一季经常帐赤字缩窄到31亿澳元。这是2001年以来经常帐赤字的最低水平，但仍不及预期的收支平衡。

一些投资者原本甚至预期经常帐会出现小幅盈余；若为盈余将是1975年以来首见。

此数据结果可能让明天公布的国内生产总值(GDP)数据面临压力。路透预估中值显示，第一季GDP料较前季增长0.2%，不过一些分析师担心有可能小幅萎缩。

市场焦点是0430 GMT将公布的澳洲央行利率决议声明。

新西兰元兑美元触及0.7158美元，是3月初以来最高点。阻力位在0.7167附近。

新西兰元从5月中迄今涨幅超过0.03，主要受惠于本国经济数据强劲，以及该国最大出口商品乳制品前景乐观。(完) (编译 王琛/李婷仪 审校 李爽/王兴亚)
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