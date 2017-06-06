澳新汇市：澳元因经常帐数据不及预期而下滑，新西兰元触及三个月最高

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透悉尼6月6日 - 澳元周二下滑，此前澳洲公布第一季经常帐数据不及预期，让市场多头措手不及；新西兰元则触及三个月最高水平。
澳元兑美元下跌约20个跳动点至0.7467美元，脱离了周一高位0.75美元。支撑位在0.7445美元附近。
澳元一度下跌约0.0033美元至0.7458美元，此前数据显示澳洲第一季经常帐赤字缩窄到31亿澳元。这是2001年以来经常帐赤字的最低水平，但仍不及预期的收支平衡。
一些投资者原本甚至预期经常帐会出现小幅盈余；若为盈余将是1975年以来首见。
此数据结果可能让明天公布的国内生产总值(GDP)数据面临压力。路透预估中值显示，第一季GDP料较前季增长0.2%，不过一些分析师担心有可能小幅萎缩。
市场焦点是0430 GMT将公布的澳洲央行利率决议声明。
新西兰元兑美元触及0.7158美元，是3月初以来最高点。阻力位在0.7167附近。
新西兰元从5月中迄今涨幅超过0.03，主要受惠于本国经济数据强劲，以及该国最大出口商品乳制品前景乐观。(完) (编译 王琛/李婷仪 审校 李爽/王兴亚)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为