FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
1 天前
澳新汇市：澳元接近一周低位仍因央行未转向鹰派，新西兰元区间波动
#半岛局势
#2017年夏季达沃斯
#中国楼市调控
#人民币汇率
#图片精选
频道
专题
美国真能抵御朝鲜导弹吗？并非所有人都表示苟同
半岛局势
美国真能抵御朝鲜导弹吗？并非所有人都表示苟同
腾讯入股TCL 推进智能电视市场
中国财经
腾讯入股TCL 推进智能电视市场
IMF敦促G20领导人避免短视的贸易政策
国际财经
IMF敦促G20领导人避免短视的贸易政策
图片视频
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年7月5日 / 凌晨4点15分 / 1 天前

澳新汇市：澳元接近一周低位仍因央行未转向鹰派，新西兰元区间波动

1 分钟阅读

路透悉尼/惠灵顿7月5日 - 澳元周三接近一周低位，因为澳洲央行顶住压力并未在利率方面转向鹰派，仍令澳元多头惴惴不安。

澳元兑美元报0.7618，距离澳洲央行周二会议宣布维持利率在纪录低位1.50%之后所及的0.7591低位不远。

在利率决定之前，投资者曾推高澳元，因揣测澳洲央行会和欧洲及加拿大央行那样暗示收紧货币政策。但事实却是澳洲央行仍坚持对利率及经济成长的均衡看法。

“澳洲央行明显持中性立场，”澳洲联邦银行的汇市分析师Jarrod Kerr称。

“央行声明是如此中性，连口气都散发着中性的意味。澳洲央行会议后澳元丢失大量阵地。无疑澳洲央行早已意识到显得过度乐观可能带来本币走强的风险。”

澳元兑日圆自三个半月高点回落，在全球不确定性升温的情况下日圆往往受到青睐。

新西兰元兑美元基本保持在0.7286，略低于上周触及的五个月高位。

技术分析师称，新西兰元下一关键位在0.7347，这是其过去几周一直未能突破的关卡。

“自5月中以来的涨势已经开始出现修正端倪。若是如此，则新西兰元未来几日或进一步跌向0.7205，”西太平洋银行市场分析师Imre Speizer称。 (完) (编译 刘秀红/孙国玉；审校　王丽鑫/龚芳)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below