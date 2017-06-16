澳新汇市：澳元料创下近三个月最高收位，新西兰元走势落后

路透悉尼/惠灵顿6月16日 - 澳元周五料将为走势强劲的一周划下句点，此前澳洲公布良好的就业数据；而新西兰元在下周央行利率决定出炉前走势落后。

澳元兑美元中午前上涨0.2%报0.7594美元，本周累计上扬0.8%。如果能守住涨幅，这将是澳元近三个月来的最高收位。

不过澳元可能在周三高点0.7636附近遭遇强阻力，支撑位在0.7569。

新西兰元兑美元报0.7210美元，日内及本周迄今均变动甚微。新西兰发布令人失望的经济增长数据后，拖累新西兰元从本周稍早高位0.7320美元下滑。

澳元表现较佳，国内数据显示，澳洲5月失业率降至四年低点5.5%，经季节调整后的就业人口跳增4.2万人。

“就业岗位的增加，使得降息说法的合理程度降低，打压看空澳元的投机客，”澳洲西太平洋银行(Westpac Bank)资深汇市策略师Sean Callow表示。

他表示，就业数据帮助抵销铁矿石等主要商品出口疲弱的影响，否则澳元可能接近0.74美元。

“大宗商品的情况让我们倾向在澳元/美元上涨时脱手。但近期区间可能已升至0.7550-0.7650美元，本周上涨约0.005美元。”