澳新汇市：澳元料创下近三个月最高收位，新西兰元走势落后

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透悉尼/惠灵顿6月16日 - 澳元周五料将为走势强劲的一周划下句点，此前澳洲公布良好的就业数据；而新西兰元在下周央行利率决定出炉前走势落后。
澳元兑美元中午前上涨0.2%报0.7594美元，本周累计上扬0.8%。如果能守住涨幅，这将是澳元近三个月来的最高收位。
不过澳元可能在周三高点0.7636附近遭遇强阻力，支撑位在0.7569。
新西兰元兑美元报0.7210美元，日内及本周迄今均变动甚微。新西兰发布令人失望的经济增长数据后，拖累新西兰元从本周稍早高位0.7320美元下滑。
澳元表现较佳，国内数据显示，澳洲5月失业率降至四年低点5.5%，经季节调整后的就业人口跳增4.2万人。
“就业岗位的增加，使得降息说法的合理程度降低，打压看空澳元的投机客，”澳洲西太平洋银行(Westpac Bank)资深汇市策略师Sean Callow表示。
他表示，就业数据帮助抵销铁矿石等主要商品出口疲弱的影响，否则澳元可能接近0.74美元。
“大宗商品的情况让我们倾向在澳元/美元上涨时脱手。但近期区间可能已升至0.7550-0.7650美元，本周上涨约0.005美元。”
澳元/英镑走势震荡，一度低见1.6673澳元，在英国央行政策委员会表示会议中有三位政策委员支持升息后，反弹至1.6811。(完) (编译 徐文焰/陈宗琦；审校 张荻/白云)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为