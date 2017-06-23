澳新汇市：澳元本周料录得5月初以来最差表现，新西兰元连涨第六周

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透悉尼/惠灵顿6月23日 - 澳元本周料录得5月初以来最差单周表现，因大宗商品价格疲弱，特别是油价处于数月低点；而新西兰元可能六周连涨。
澳元兑美元周五徘徊在逾一周低点附近，报0.7548。澳元自6月开始一直处于上行趋势，但上周大宗商品价格下跌，使得澳元在触及两个半月高位0.7636后回落。
油价接近10个月低点，因市场担忧供应过剩，并且需求不振。
美国本月升息也令澳元承压。在此之际，澳洲央行仍维持利率在纪录低位1.50%不变。这导致澳洲较美国之间的利差缩窄到正25个基点，一些交易员预测，如果美联储继续升息，则澳洲/美国的利差将转为负值，即澳洲利率低于美国利率。
“在过去，当澳洲/美国利差为负值时，给澳元/美元汇率带来很大压力。”澳洲联邦银行(CBA)首席汇市分析师Richard Grace表示。
“上一次澳洲/美国利差为负时，澳元/美元最初贬值25%，之后经过18个月的复苏，又再度下跌28%，从而在2001年4月创下纪录低位0.4776美元。”
不过，Grace认为这一次负利差前景给澳元带来的影响料有限，很大程度上要感谢澳洲经常帐赤字情况的改善。
新西兰元/美元报0.7260，延续昨日的涨势。新西兰元本周料录得0.1%的涨幅。（完） (编译 王兴亚/高琦 审校 于春红)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
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