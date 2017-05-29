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亚洲 | 2017年 5月 29日 星期一 11:39 BJT

澳新汇市：澳元脱离低位，但易受大宗商品价格下跌的冲击

路透悉尼/惠灵顿5月29日 - 澳元周一在淡静交易中盘整，此前未能守在技术性阻力位之上，看来易受铁矿石价格下跌的打压。

美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，截至5月23日当周，投机客进一步减持澳元多仓，净多仓从前一周的6,344口降至2,635口。澳元因而受挫。

自3月以来，澳元兑美元累计下跌0.03美元，部分归因于大宗商品价格下跌，以及欧元区良好的经济指标推动欧元反弹。

新西兰元近来的升势抑制了澳元。澳元兑新西兰元盘初触及四个月低点，最新报1.0558新西兰元。该货币对上周下跌2%，创逾一年来最大周线跌幅。

澳元兑新西兰元下跌部分因大宗商品价格前景不一，澳洲最大出口产品铁矿石的价格自4月中以来累计下跌27%。

“最近全都受大宗商品走势影响，随着市场越来越担心铁矿石需求，澳元将继续举步维艰--如果美联储和欧洲央行在利率指引方面转为更加鹰派，澳元将更加艰难，”OANDA的资深交易员Stephen Innes说。

相比之下，新西兰最大出口产品--乳制品的前景较为亮丽。

全球乳制品价格在过去两个月内连续五次上升。

新西兰元兑美元在周末上涨，触及两个月高点0.7077美元，随后小幅回落，周一处于0.7050附近。

投资者等待新西兰央行周三公布的金融稳定报告。报告料提到楼市当前的风险，但也可能会提及乳制品前景好转。(完) (编译 许娜/汪红英；审校 杜明霞/戴素萍)
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