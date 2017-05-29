澳新汇市：澳元脱离低位，但易受大宗商品价格下跌的冲击

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透悉尼/惠灵顿5月29日 - 澳元周一在淡静交易中盘整，此前未能守在技术性阻力位之上，看来易受铁矿石价格下跌的打压。
美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，截至5月23日当周，投机客进一步减持澳元多仓，净多仓从前一周的6,344口降至2,635口。澳元因而受挫。
自3月以来，澳元兑美元累计下跌0.03美元，部分归因于大宗商品价格下跌，以及欧元区良好的经济指标推动欧元反弹。
新西兰元近来的升势抑制了澳元。澳元兑新西兰元盘初触及四个月低点，最新报1.0558新西兰元。该货币对上周下跌2%，创逾一年来最大周线跌幅。
澳元兑新西兰元下跌部分因大宗商品价格前景不一，澳洲最大出口产品铁矿石的价格自4月中以来累计下跌27%。
“最近全都受大宗商品走势影响，随着市场越来越担心铁矿石需求，澳元将继续举步维艰--如果美联储和欧洲央行在利率指引方面转为更加鹰派，澳元将更加艰难，”OANDA的资深交易员Stephen Innes说。
相比之下，新西兰最大出口产品--乳制品的前景较为亮丽。
全球乳制品价格在过去两个月内连续五次上升。
新西兰元兑美元在周末上涨，触及两个月高点0.7077美元，随后小幅回落，周一处于0.7050附近。
投资者等待新西兰央行周三公布的金融稳定报告。报告料提到楼市当前的风险，但也可能会提及乳制品前景好转。(完) (编译 许娜/汪红英；审校 杜明霞/戴素萍)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为