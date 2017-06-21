澳新汇市：澳元触及一周低点，新西兰元亦下滑

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透悉尼/惠灵顿6月21日 - 澳元周三连续第三日下跌，降至一周低点，受累于油价下挫。新西兰乳制品拍卖结果令人失望，亦拖累新西兰元下滑。
澳元/美元一度下滑0.2%至0.7563的6月14日以来最低。目前报0.7571。澳元继上周触及10周高点0.7636美元后，此后多次未能在技术阻力位0.7630上方站稳。
“由于油价重挫以及在美国市场的影响，澳元今早的表现脆弱。”AxiTrader首席市场策略师Greg McKenna说道。
技术分析师称，如果澳元无法守住当前水准，则可能跌向0.7515/20美元。年内迄今，澳元兑美元上涨5.2%，是表现最佳的主要货币之一。
新西兰元从0.7268美元小跌至0.7232美元，脱离上周触及的四个月高点0.7320。
新西兰央行周四会议将为市场关注的下一个重大事件，预计央行将维持利率不变。一些分析师猜测，央行可能将对新西兰元强势表达不满。
新西兰元“在明日新西兰央行利率决议公布前料将保持相当的稳定，”澳新银行分析师Con Williams在研究报告中指出，“鉴于近期的强势，新西兰元料将成为央行明日重要的关注点。”（完） (编译 艾茂林/高琦 审校 张涛/龚芳)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
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