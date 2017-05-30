澳新汇市：澳元连四日下滑，新西兰元接近两个月高点

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透悉尼/惠灵顿5月30日 - 澳元周二连续第四日下滑，跌至近一周半低点，因澳洲最大出口收入来源--铁矿石的价格维持疲势。
澳元兑美元下滑0.17%至0.7424美元，为5月19日以来最低位。
中国铁矿石期货近期稳步下跌，大连商交所交投最活络的铁矿石期货自3月中旬以来累计大跌了28%。
“澳元承压，更多是由于外界普遍认为大宗商品的下跌风险很大，”OANDA资深交易员Stephen Innes称。
“基于对铁矿石价格的这种令人气馁的短线看法...澳元似乎酝酿后续还会有不小的跌幅，”他说。
新西兰元/美元报0.7048，脱离周一曾触及的逾两个月高位0.7089。(完) (编译 白云/张若琪 审校 王兴亚)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为