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亚洲 | 2017年 5月 30日 星期二 13:12 BJT

澳新汇市：澳元连四日下滑，新西兰元接近两个月高点

路透悉尼/惠灵顿5月30日 - 澳元周二连续第四日下滑，跌至近一周半低点，因澳洲最大出口收入来源--铁矿石的价格维持疲势。

澳元兑美元下滑0.17%至0.7424美元，为5月19日以来最低位。

中国铁矿石期货近期稳步下跌，大连商交所交投最活络的铁矿石期货自3月中旬以来累计大跌了28%。

“澳元承压，更多是由于外界普遍认为大宗商品的下跌风险很大，”OANDA资深交易员Stephen Innes称。

“基于对铁矿石价格的这种令人气馁的短线看法...澳元似乎酝酿后续还会有不小的跌幅，”他说。

新西兰元/美元报0.7048，脱离周一曾触及的逾两个月高位0.7089。(完) (编译 白云/张若琪 审校 王兴亚)
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