澳新汇市：澳新货币兑欧元暂获喘息，但周线料下跌约1%

路透悉尼/惠灵顿5月19日 - 澳元和新西兰元周五兑欧元暂获喘息，但周线料下跌1%，技术图表显示还将进一步下行。

欧元兑新西兰元小涨至1.6127，周三曾触及一年高位1.6151。

由于华盛顿的政治风波和新兴市场卖压，欧元受益于避险买盘。

“我们非常看多欧元，年底可能升至1.6000澳元，”澳洲国民银行(NAB)的策略师Ray Attrill表示。

不过澳元本周仍有望上涨0.5%，这将是一个月来的首次周线上涨。