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亚洲 | 2017年 5月 19日 星期五 13:03 BJT

澳新汇市：澳新货币兑欧元暂获喘息，但周线料下跌约1%

路透悉尼/惠灵顿5月19日 - 澳元和新西兰元周五兑欧元暂获喘息，但周线料下跌1%，技术图表显示还将进一步下行。

欧元兑澳元持稳于1.4959，距离周四所及八个月高位1.5074不远。

欧元兑新西兰元小涨至1.6127，周三曾触及一年高位1.6151。

由于华盛顿的政治风波和新兴市场卖压，欧元受益于避险买盘。

技术面显示，主要阻力位在9月高点1.5093澳元。

“我们非常看多欧元，年底可能升至1.6000澳元，”澳洲国民银行(NAB)的策略师Ray Attrill表示。

澳元/美元持稳于0.7421，未能守住高点0.7468.

不过澳元本周仍有望上涨0.5%，这将是一个月来的首次周线上涨。

新西兰元/美元跌至0.6883，因美元走强。本周可能上涨0.5%。(完) (编译 刘秀红/张涛；审校 戴素萍/孙茉莉)
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