澳新汇市：澳新货币兑美元持稳，兑日圆仍接近数月高位

路透悉尼/惠灵顿7月11日 - 澳元和新西兰元周二均兑美元原地不动，但兑日圆仍接近数月高位，交易商仍聚焦全球货币政策分化态势。

澳元兑美元持于0.7602，远低于近期高位0.7712。澳元周一几无变动，当日收报0.7607。

“实施了近10年的宽松货币政策后，全球央行在寻求关掉全球债市狂欢派对的音乐，这场狂欢早已过了预期散场时间，”OANDA资深交易员Stephen Innes称。

成交量低于6月日均成交量，交易商等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的讲话，以寻找政策走向的新线索。加拿大央行将于周三召开会议，届时该央行料将进行近七年来的首次加息。

“温和的成交量可能正在反应夏季削减仓位、市场兴趣寡然或二者兼而有之的情况。不过，随着本周的推进，这样的基调将会改变，”Innes补充说。

澳洲6月企业现况指数升至2008年初以来最高，所有行业的营收与获利全面增强，进一步表明澳洲经济继年初表现迟滞后已重新站稳脚跟。

澳元持稳在86.89日圆，上周则曾触及四个月高点86.96日圆。澳元兑日圆的下个目标位在2月触及的88.17日圆高位，若升逾该水平，则将涨至2015年末以来首见的水准。

新西兰元兑日圆徘徊在逾五个月最高位附近。

新西兰元兑美元从近期的五个月高点0.7347美元，回落至三周低点0.7235美元。(完) (编译 刘秀红/侯雪苹；审校 李爽/于春红)