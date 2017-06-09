澳新汇市：澳新货币兑英镑跳涨至数周高位，澳元兑美元处于守势

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透悉尼/惠灵顿6月9日 - 澳元和新西兰元兑英镑周五跳涨至数周高位，因英国陆续公布的大选结果表明，角逐比预期激烈得多。澳新货币本周有望录得较大涨幅。
但澳元兑美元处于守势，报0.7534，稍早报0.7549。
澳元本周迄今仍涨1.2%，距离周三所及六周高位0.7568不远。当时澳洲公布的经济增长数据优于预期，提振澳元上扬。
阻力位在0.7589，支撑位在0.7478。
英镑是今日明显的输家，兑澳元和兑新西兰元均下跌约1.3%。
英镑兑澳元最新报1.6934澳元，之前曾跌至4月中以来最低1.6861，本周周线料下跌1.9%。
澳洲国民银行(NAB)的策略师Ray Attrill说，如果保守党不能取得议会多数席位，他认为英镑还有进一步下跌的空间。
“我们应该会看到英镑悉数回吐4月涨幅，重新跌回1.6600澳元区域附近，”他说。
英镑兑新西兰元也下跌至1.7723新西兰元，距离3月底以来最低水准1.7627不远。英镑兑新西兰元最新报1.7688。
澳元和新西兰元兑欧元和加元料录得巨大的周线涨幅。
新西兰元兑美元持稳于0.7215，接近周四创下的三个月高点0.7223美元，本周周线料上涨1%。(完) (编译 李爽/汪红英；审校 许娜/艾茂林)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为