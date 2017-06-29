澳新汇市：澳新货币处于数月高位，因美元遭空头打压

路透悉尼/惠灵顿6月29日 - 澳元周四攀升至三个月高位，新西兰元则处于2月以来最高位附近，主要因投资者押注欧洲和英国将收紧政策，拖累美元走软。

澳元兑美元终于突破0.7636附近强大的技术阻力位，触及0.7664，为3月30日以来最高水准。

6月以来澳元一路上扬，料将创下1月以来最佳月度表现。

澳洲最大出口商品--铁矿石的价格出现反弹，也支撑澳元。大连铁矿石合约价格已自6月中的低位上扬14%。

美元疲软“反映出各界愈发预期美国之外的量化宽松可能时日无多，因经济加速增长且通缩力量消散，”凯投宏观(Capital Economics)的John Higgins说。

澳洲央行下周将举行会议，公布月度货币政策决议。外界广泛预期其将维持利率在1.50%的纪录低位不变。澳洲央行上次降息是在2016年8月。

新西兰元兑美元持于0.7324，距离近期触及的五个月高点0.7344不远。

新西兰元“继续在0.7300上方遭遇卖压。未来数日可能向上突破，尤其是如果周五的美国通胀数据意外疲弱，”澳新银行(澳盛银行,ANZ)资深分析师Sharon Zollner说。

澳新银行调查显示，新西兰6月企业信心升至九个月高点，也支撑了新西兰元。(完) (编译 刘秀红/艾茂林; 审校 白云/王洋)