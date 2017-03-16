澳新汇市：澳新货币守住涨幅，因美联储政策前景令美元多头失望

英国政经：议会将罕见地开启两年立法会期，处理退欧问题
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透悉尼3月16日 - 澳元与新西兰元周四守住上日涨幅，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)给出的升息前景预测不如市场预期般激进，令美元多头失望。
澳元兑美元升至0.7704美元，周三在纽约市场大涨2%。澳元曾短暂触及三周高位0.7720，但随即遭遇强大阻力。
美联储周三升息，为三个月来第二次，但未暗示会加快升息步伐。这打压美元大跌，因市场中已积聚了大量美元多仓。
大宗商品价格上涨和对中国经济的乐观看法，亦支撑澳元与新西兰元。
投资者正在等待澳洲0030GMT公布就业数据。分析师的预测是2月新增1.6万个就业岗位，失业率稳定在5.7%，但是该数据波动较大。
新西兰元兑美元报0.7022美元，在美联储公布利率决定后上涨了1.8%。
新西兰第四季经季调GDP较前季成长0.4%，不及预期的0.7%。数据公布后新西兰元小幅回落。
然而，该数据并没有改变市场对于新西兰央行将维持利率稳定的预期。
“今天的结果不太可能改变新西兰央行的观点，即GDP增长前景依然强劲，”凯投宏观(Capital Economics)的分析师Katie Hickie说道。
“我们预计今年和明年利率将保持在1.75%，因为基础通胀的前景仍然疲弱。”
新西兰是西方增长最强劲的经济体之一，年增长率为2.7%。(完) (编译 徐文焰/张涛；审校 戴素萍/张若琪)
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。
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