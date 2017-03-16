澳新汇市：澳新货币守住涨幅，因美联储政策前景令美元多头失望

路透悉尼3月16日 - 澳元与新西兰元周四守住上日涨幅，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)给出的升息前景预测不如市场预期般激进，令美元多头失望。

澳元兑美元升至0.7704美元，周三在纽约市场大涨2%。澳元曾短暂触及三周高位0.7720，但随即遭遇强大阻力。

美联储周三升息，为三个月来第二次，但未暗示会加快升息步伐。这打压美元大跌，因市场中已积聚了大量美元多仓。

大宗商品价格上涨和对中国经济的乐观看法，亦支撑澳元与新西兰元。

投资者正在等待澳洲0030GMT公布就业数据。分析师的预测是2月新增1.6万个就业岗位，失业率稳定在5.7%，但是该数据波动较大。

新西兰元兑美元报0.7022美元，在美联储公布利率决定后上涨了1.8%。

新西兰第四季经季调GDP较前季成长0.4%，不及预期的0.7%。数据公布后新西兰元小幅回落。

然而，该数据并没有改变市场对于新西兰央行将维持利率稳定的预期。

“今天的结果不太可能改变新西兰央行的观点，即GDP增长前景依然强劲，”凯投宏观(Capital Economics)的分析师Katie Hickie说道。

“我们预计今年和明年利率将保持在1.75%，因为基础通胀的前景仍然疲弱。”