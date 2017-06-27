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亚洲 | 2017年 6月 27日 星期二 12:20 BJT

澳新汇市：澳新货币持坚，波动性偏低刺激利差交易

路透悉尼/惠灵顿6月27日 - 澳新货币周二持坚，有小幅上升，因之前公布的美国经济数据疲软，并且全球波动性偏低刺激利差交易。

澳元兑美元报0.7596，此前触及0.7603高位，因美国耐用品订单数据令人失望，打击美元。

新西兰元兑美元在0.7293美元处盘整，距离近期所及四个月高点0.7320仅一步之遥。

澳元和新西兰元均受益于平静的市况。这种情况往往有利于利差交易。

自1月以来多数主要货币的隐含波动率均处于下降趋势，衡量美国股市恐慌情绪的主要指标波动率指数也处于10年最低。

所有这些都意味着投资者因货币突然大幅波动而停止杠杆头寸的可能性不大。

澳元兑日圆试探三个月高点85.07，较6月初低点81.69上升。

新西兰元兑日圆处于2月以来最高水准81.62，自4月以来已累计上涨近8%。

“全球风险偏好依然高企，支撑了新西兰元并打击了避险货币日圆，”西太平洋银行的汇市分析师Imre Speizer说，“该货币有可能升向82.50区域。”(完) (编译 孙国玉/汪红英；审校 王颖/孙茉莉)
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