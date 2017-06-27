澳新汇市：澳新货币持坚，波动性偏低刺激利差交易

国际油市：亚洲燃料油套利窗口仍关闭，受欧洲供给紧俏影响
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透悉尼/惠灵顿6月27日 - 澳新货币周二持坚，有小幅上升，因之前公布的美国经济数据疲软，并且全球波动性偏低刺激利差交易。
澳元兑美元报0.7596，此前触及0.7603高位，因美国耐用品订单数据令人失望，打击美元。
新西兰元兑美元在0.7293美元处盘整，距离近期所及四个月高点0.7320仅一步之遥。
澳元和新西兰元均受益于平静的市况。这种情况往往有利于利差交易。
自1月以来多数主要货币的隐含波动率均处于下降趋势，衡量美国股市恐慌情绪的主要指标波动率指数也处于10年最低。
所有这些都意味着投资者因货币突然大幅波动而停止杠杆头寸的可能性不大。
澳元兑日圆试探三个月高点85.07，较6月初低点81.69上升。
新西兰元兑日圆处于2月以来最高水准81.62，自4月以来已累计上涨近8%。
“全球风险偏好依然高企，支撑了新西兰元并打击了避险货币日圆，”西太平洋银行的汇市分析师Imre Speizer说，“该货币有可能升向82.50区域。”(完) (编译 孙国玉/汪红英；审校 王颖/孙茉莉)
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透6月28日 - 东南亚股市周三多数收低，尾随其他亚股受美股下滑拖累的跌势，但越南股市上涨，必需性消费类股及公用事业类股攀升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.5%，脱离周一触及的两年高位。 美国参议院共和党领袖将医保议案投票推迟后，美股主要股指之后扩大跌幅。标普500指数 周二录得约六周来最大单日跌幅，触及5月31日来最低收位。 “我们将观察特朗普政府如何回应，但我认为这显示缺乏团结一致，或是说特朗普无法真正控制他的政府，”Sunsecurities分析师Mikey Macanaig指出。 越南股市收高0.2%。 马来西亚股市收于近一个月最低位，主要受非必需性消费类股跌势拖累。 新加坡股市小跌0.1%。 “新加坡科技股尾随全球性的科技股跌势，”Net Research Asia在报告中称。 菲律宾股市下跌0.2%。 印尼金融市场因假期休市。
路透新加坡6月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连四个交易日下滑，触及每吨54.65美元，为6月6日以来低点，供应增加的预期抵消当前需求。