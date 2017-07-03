澳新汇市：澳新货币盘旋于数月高位附近，关注澳洲央行动向

路透悉尼/惠灵顿7月3日 - 澳元周一坚守在三个月高点附近，因中国公布强劲的制造业PMI数据，且澳洲经济指标多表现良好，新西兰元则在五个月高点附近徘徊。

澳洲就业市场终于显示出改善的迹象，而主要城市的房价也有所降温，强化了未来数月利率或保持稳定的预期。

澳元报0.7684美元，距离上周五触及的0.7712美元不远。6月份累计上涨3.5%，为1月以来最佳单月表现。

投资者将密切关注澳洲央行周二的月度政策会议，市场普遍预期该央行将维持利率在纪录低点1.50%不变。

即使美欧的决策官员变得偏向鹰派，但澳洲央行可能将保持中性立场，因担忧处在纪录高位的澳洲家庭债务，以及乏力的薪资增速。

周一公布的数据显示，澳洲6月整体招聘广告连续第四个月上升，证实了最近官方劳动力需求指标明显改善的势头。这对澳洲央行来说是一个受欢迎的迹象。

此外，财新/Markit周一联合公布，经季节性调整的中国制造业采购经理人指数(PMI) 6月升至50.4，远超路透调查预估中值49.5，并创下三个月高位。这也支持澳元走强。

新西兰元兑美元守在五个月高点附近，得益于美元走软。新西兰元上周五触及0.7347美元，为2月以来的最高位，周一则在0.7325美元左右横盘整理。

据技术分析师称，新西兰元在0.7350美元左右面临技术面阻力。(完) (编译 孙国玉/侯雪苹；审校 龚芳/许娜)