澳新汇市：澳新货币触及两年高位，因美元在13个月低位附近打转

路透悉尼/惠灵顿7月27日 - 澳元和新西兰元周四跳涨至两年高位，美国联邦储备理事会(美联储/FED)发表有关通胀的讲话后投资者抛售美元。

美联储周三维持利率不变，称预计“相对短期内”将开始缩减所持巨量公债。但联储还指出，整体通胀和衡量基础通胀的指标均下滑。

投资者将这视为美联储立场软化，从而推动美元指数跌至13个月低位。澳元兑美元因而大涨至2015年5月以来最高0.8043美元。

澳元下一个重要目标为0.8164美元，支撑位在0.7850。

新西兰元从周三低点0.7410美元跳涨至0.7542高位。分析师认为0.7610是关键技术阻力位。

澳新银行利率分析师Martin Whetton在报告中说，就美联储缩表以及低通胀推迟升息的程度而言，“这的确意味着美国的政策利率将会在较长时期内维持在低点。”

“在通胀疲软的背景下，市场对此的解读似乎也有一点激进，也就是说认为这将会拖累美国的经济成长。”

美元近几个月一路下滑，因随着其它央行考虑收回刺激举措，市场感觉美元的利差优势正在丧失。

澳元兑其它货币周四亦表现良好，兑日圆持于两年高点附近，受利差交易推动。

澳元/欧元处于一周高位，尽管欧元近几日也走强。

新西兰元兑日圆和兑欧元分别处在六个月高点和近两周高点。(完) (编译 许娜/郑茵 审校 王兴亚/戴素萍)