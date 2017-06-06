澳新汇市：澳洲央行会议后澳元反弹，新西兰元触及三个月新高

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透悉尼6月6日 - 澳元周二收复稍早跌幅，之前澳洲央行维持对经济前景的乐观看法，尽管第一季经济增长数据可能疲软。新西兰元触及三个月新高，因美元走势普遍疲软。
澳元兑美元持坚，报0.7492美元，已从日内低点0.7457美元反弹。阻力位在周一高点0.7500美元，若突破该水准，则目标指向上周所及的0.7517美元。
澳洲央行在月度政策评估中维持利率在1.5%的纪录低位，且确认了其中性立场。
“澳元上扬是因为，澳洲央行维持未来两年GDP增速略高于3%的预估，”澳洲联邦银行资深策略师Elias Haddad表示。
澳洲第一季GDP数据定于周三公布。路透调查预估中值显示，第一季GDP料较前季增长0.2%，一些分析师甚至预计可能小幅萎缩。
今日稍早，澳元一度下跌约0.0033美元，此前数据显示澳洲第一季经常帐赤字缩窄到31亿澳元。这是2001年以来经常帐赤字的最低水平，但仍不及预期的收支平衡。
新西兰元兑美元触及0.7162美元，为3月初以来最高点。阻力位在0.7167附近。
新西兰元5月中旬迄今涨幅超过0.03美元，主要受惠于本国经济数据强劲，以及该国最大出口商品乳制品前景乐观。(完) (编译 王颖/王兴亚；审校 高琦/张涛)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为