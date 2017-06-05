澳新汇市：澳洲数据鼓舞澳元小涨，新西兰元接近三个月高位

路透悉尼6月5日 - 澳元周一小涨，此前澳洲公布的企业库存和其他数据优于预期，减轻了该国经济增长下滑的风险。澳洲将于本周稍晚公布国内生产总值(GDP)数据。

同时，新西兰元兑美元盘旋在三个月高位附近。今日新西兰适逢公众假日，市场交投清淡。

澳元兑美元从盘初的0.7423小涨至0.7450，脱离上周触及的低位0.7372。上周高位0.7476处有阻力。

数据显示澳洲第一季企业库存跳增1.2%，高于分析师预测的增长0.5%，这为市场人气带来支持。仅企业库存这一项，就可为经济增长贡献0.4个百分点。

澳洲央行周二召开月度政策会议，几乎肯定会维持利率在纪录低点1.5%不变。路透调查的多数经济分析师预测，该央行在明年中期前会维持利率不变。49位分析师中有23位预测，澳洲央行会在明年9月升息，有五位预测该央行会放松政策。

英镑兑澳元继续走低，降至1.7258澳元，伦敦周末发生袭击，造成至少七人丧生。欧元亦跌至1.5115澳元，脱离上周触及的一年高点1.5225澳元。

新西兰元兑美元跌至0.7130美元，但距上周五触及的3月初以来的最高点0.7147不是很远。阻力位在0.7167美元左右。