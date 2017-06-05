澳新汇市：澳洲数据鼓舞澳元小涨，新西兰元接近三个月高位

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透悉尼6月5日 - 澳元周一小涨，此前澳洲公布的企业库存和其他数据优于预期，减轻了该国经济增长下滑的风险。澳洲将于本周稍晚公布国内生产总值(GDP)数据。
同时，新西兰元兑美元盘旋在三个月高位附近。今日新西兰适逢公众假日，市场交投清淡。
澳元兑美元从盘初的0.7423小涨至0.7450，脱离上周触及的低位0.7372。上周高位0.7476处有阻力。
数据显示澳洲第一季企业库存跳增1.2%，高于分析师预测的增长0.5%，这为市场人气带来支持。仅企业库存这一项，就可为经济增长贡献0.4个百分点。
澳洲央行周二召开月度政策会议，几乎肯定会维持利率在纪录低点1.5%不变。路透调查的多数经济分析师预测，该央行在明年中期前会维持利率不变。49位分析师中有23位预测，澳洲央行会在明年9月升息，有五位预测该央行会放松政策。
英镑兑澳元继续走低，降至1.7258澳元，伦敦周末发生袭击，造成至少七人丧生。欧元亦跌至1.5115澳元，脱离上周触及的一年高点1.5225澳元。
新西兰元兑美元跌至0.7130美元，但距上周五触及的3月初以来的最高点0.7147不是很远。阻力位在0.7167美元左右。
澳元兑新西兰元略有上涨，交投在1.0455新西兰元，上周五曾触及四个月低点1.0375新西兰元。(完) (编译 艾茂林/侯雪苹；审校 许娜/高琦)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为