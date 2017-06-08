澳新汇市：疲弱贸易数据打击澳元走势，新西兰元升至三个月高位

路透悉尼/惠灵顿6月8日 - 澳元周四由六周高点回落，稍早公布的数据显示，澳洲4月贸易顺差缩小幅度远大于预期，另一方面，新西兰元则升至三个月高点。

澳元兑美元一度跌至0.7522美元，脱离周三高点0.7568，之后持稳于0.7541。

澳元近日的上行趋势未变，本月以来涨幅为1.4%。澳元在3月、4月及5月皆呈下跌。

此前出炉的数据显示，澳洲4月经季节调整的商品/服务贸易顺差大降82%，至5.55亿澳元(4.1769亿美元)。这是六个月来最低水平，且远低于市场预估的19亿澳元。

“继第一季表现不尽如人意后，第二季又是疲弱开局，”澳洲西太平洋银行经济分析师Andrew Hanlan称。

周三公布的数据显示，澳洲第一季国内生产总值(GDP)较前季仅增长0.3%，与去年第四季1.1%的增幅相比大幅回落；较上年同期增长1.7%，触及逾七年低位。

澳元兑英镑在周四英国大选前下跌。周三公布的民调显示，英国首相特雷莎梅的保守党料将在周四选举中扩大其在议会的多数席位优势。

新西兰元兑美元从上日的0.7169涨至0.7212，得益于美元走贬以及新西兰国内经济强劲。新西兰元兑美元在0.7237/46区域面临技术性阻力。