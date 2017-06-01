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亚洲 | 2017年 6月 1日 星期四 16:29 BJT

澳洲个股：必和必拓在澳洲的最大铁矿场发生起火事故

路透悉尼6月1日 - 必和必拓周五表示，其在澳洲的Mt Whaleback铁矿场发生起火事故。

Mt Whaleback铁矿场是该公司拥有的七大铁矿场中最大的一座。(完) (编译 王颖；审校 艾茂林)
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