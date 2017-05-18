澳洲数据：4月失业率降至四个月最低，但全职就业人数下滑

路透悉尼5月18日 - 澳洲4月失业率意外降至四个月最低，但全职就业人数下滑。澳洲亟需薪资增长和通胀重振，而这一喜忧参半的就业报告不是什么好兆头。

澳洲统计局周四公布，4月失业率下滑至5.7%。分析师此前的预估为持稳于5.9%。

就业人数劲增37,400人，提振澳元兑美元上涨0.003美元至两周高位。

但数据显示，就业人数增多的部分全部来自兼职工作，兼职就业人数猛增49,000人，而全职就业人数下降11,600人。

澳洲央行已反复表达对就业市场“有些好坏参半”的担忧。5月政策会议的记录文件显示，委员会成员针对就业进行了深入讨论，包括兼职就业比例上升等问题。

兼职工作增多的趋势是薪资增速处于纪录低位的其中一个原因，对国内消费造成打压。