澳洲数据：4月失业率降至四个月最低，但全职就业人数下滑

国际油市：亚洲燃料油裂解价差转为升水，升至五年半高位
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透悉尼5月18日 - 澳洲4月失业率意外降至四个月最低，但全职就业人数下滑。澳洲亟需薪资增长和通胀重振，而这一喜忧参半的就业报告不是什么好兆头。
澳洲统计局周四公布，4月失业率下滑至5.7%。分析师此前的预估为持稳于5.9%。
就业人数劲增37,400人，提振澳元兑美元上涨0.003美元至两周高位。
但数据显示，就业人数增多的部分全部来自兼职工作，兼职就业人数猛增49,000人，而全职就业人数下降11,600人。
澳洲央行已反复表达对就业市场“有些好坏参半”的担忧。5月政策会议的记录文件显示，委员会成员针对就业进行了深入讨论，包括兼职就业比例上升等问题。
兼职工作增多的趋势是薪资增速处于纪录低位的其中一个原因，对国内消费造成打压。
如果将利率从当前纪录低位1.50%调降，则有可能激发澳洲灼热房地产市场的债务激增，这种担忧令澳洲央行受到束缚。自2016年8月最后一次放松政策以来，该央行一直维持利率不变。(完) (编译 刘秀红；审校 王颖)
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路透吉隆坡6月21日 - 马来西亚棕榈油期货周三跌至一周低点，创一周来单日最大跌幅，跟随芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大连商品交易所相关商品行情。
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