澳洲经济指标总览--2月20日

《路透晚报》--6月21日日间新闻摘要（中港台）
美国指数供应商MSCI明晟北京时间周三凌晨表示，将把中国A股纳入新兴市场指数，但并未将阿根廷从前沿市场升级，令许多新兴市场投资者大跌眼镜。根据分析师，中国A股全面纳入MSCI明晟新兴市场指数，未来10年有可能从资产管理公司、养老基金和保险商那里吸引到逾4,000亿美元进入中国内地股市。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 3月6日 (较前月) 12月 -0.1% +0.1% 就业市场(经季节调整) 3月16日 就业人口(较前月变动,万人) 1月 +1.35 +1.63 全职就业人口(较前月变动,万人) -4.48 +1.13 失业率 5.7% 5.8% 就业参与率 64.6% 64.7% 消费者物价指数(CPI) 4月26日 总体CPI(较前季) 第四季 +0.5% +0.7% (较上年同期) +1.5% +1.3% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.4% +0.4% (较上年同期) +1.6% +1.7% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.4% +0.3% (较上年同期) +1.5% +1.3% 国际贸易价格指数 4月27日 进口物价(较前季) 第四季 +0.2% -1.0% 出口物价(较前季) +12.4% +3.5% 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 2月28日 经常帐收支 第三季 赤字114 赤字159 商品与服务贸易收支 逆差46.82 逆差79.96 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 3月1日 (较前季) 第三季 -0.5% +0.6% (较上年同期) +1.8% +3.3% * 为当日有更新的数据。(完) (整理 郑茵 审校 张若琪)
美国指数供应商MSCI明晟北京时间周三凌晨表示，将把中国A股纳入新兴市场指数，但并未将阿根廷从前沿市场升级，令许多新兴市场投资者大跌眼镜。根据分析师，中国A股全面纳入MSCI明晟新兴市场指数，未来10年有可能从资产管理公司、养老基金和保险商那里吸引到逾4,000亿美元进入中国内地股市。
路透香港6月21日 - 香港政府周三公布，第二批发行的30亿港元银色债券（Silver Bond）获得约0.4倍超额认购，全部有效申请均可获配发债券，最多可获10手（1万港元为一手）。
* 大宗商品货币受油价下跌打压 * 英国政治不确定性打压英镑 * 美元、欧元在区间波动 * 日圆上涨，受温和避险情绪提振 * 2017年全球主要货币汇率变化：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦6月21日 - 加元和挪威克朗等大宗商品货币周三处于守势，被油价下跌拉低；英镑则徘徊在两个月低点。 油价周三持于数月低点附近，虽然有证据显示石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国的减产执行率很高，但投资者未予理会。 油价拖累商品相关货币下跌，挪威克朗兑美元跌至五个月低点附近，周二下跌0.5%。 挪威克朗兑美元 报8.5564克朗，日内跌0.2%。 加元兑美元 日内跌0.2%至1.3296加元，周二下跌约0.4%。加拿大央行总裁表达了对加息的支持之后，加元兑美元曾在一周前触及三个半月高点1.3165加元，现则进一步脱离该水平。 澳元兑美元 跌0.3%至0.7550美元。新西兰元兑美元 跌0