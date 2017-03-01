澳洲经济指标总览--3月1日

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 李爽 审校 张涛)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 3月6日 (较前月) 12月 -0.1% +0.1% 就业市场(经季节调整) 3月16日 就业人口(较前月变动,万人) 1月 +1.35 +1.63 全职就业人口(较前月变动,万人) -4.48 +1.13 失业率 5.7% 5.8% 就业参与率 64.6% 64.7% 消费者物价指数(CPI) 4月26日 总体CPI(较前季) 第四季 +0.5% +0.7% (较上年同期) +1.5% +1.3% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.4% +0.4% (较上年同期) +1.6% +1.7% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.4% +0.3% (较上年同期) +1.5% +1.3% 国际贸易价格指数 4月27日 进口物价(较前季) 第四季 +0.2% -1.0% 出口物价(较前季) +12.4% +3.5% 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 6月6日 经常帐收支 第四季 赤字39 赤字102 商品与服务贸易收支 顺差46.67 逆差35.38 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)* 6月7日 (较前季) 第四季 +1.1 -0.5% (较上年同期) +2.4% +1.8% * 为当日有更新的数据。(完) (整理 张明钧 审校 张若琪)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 李爽 审校 张涛)
路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”