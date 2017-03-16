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市场报道 | 2017年 3月 16日 星期四 08:56 BJT

澳洲经济指标总览--3月16日

                 经济指标                   时段      最新值      前月(季)值    下次公布时间
 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)                                     4月4日
 商品及服务收支(亿澳元)                     1月        顺差13.02   顺差33.34          
     出口(较前月)                                            -3%       +5.0%          
     进口(较前月)                                            +4%       +1.0%          
                                                                                      
 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)                                               4月3日
       (较前月)                             1月            +0.4%       -0.1%          
                                                                                      
 就业市场(经季节调整)*                                                            4月13日
 就业人口(较前月变动,万人)                  2月            -0.64       +1.35          
 全职就业人口(较前月变动,万人)                             +2.71       -4.41          
                                                                              
 失业率                                                     5.9%        5.7%          
 就业参与率                                                64.6%       64.6%          
                                                                                      
 消费者物价指数(CPI)                                                              4月26日
 总体CPI(较前季)                           第四季          +0.5%       +0.7%          
     (较上年同期)                                          +1.5%       +1.3%          
 澳洲央行截尾均值(较前季)                                  +0.4%       +0.4%          
     (较上年同期)                                          +1.6%       +1.7%          
 澳洲央行加权中值(较前季)                                  +0.4%       +0.3%          
     (较上年同期)                                          +1.5%       +1.3%          
                                                                                      
 国际贸易价格指数                                                                 4月27日
 进口物价(较前季)                          第四季          +0.2%       -1.0%          
 出口物价(较前季)                                         +12.4%       +3.5%          
                                                                                      
 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元)                                                 6月6日
 经常帐收支                                第四季         赤字39     赤字102          
 商品与服务贸易收支                                    顺差46.67   逆差35.38          
                                                                                      
 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)                                              6月7日
     (较前季)                              第四季           +1.1       -0.5%  
     (较上年同期)                                          +2.4%       +1.8%  
    * 为当日有更新的数据。(完) (整理 张若琪 审校 戴素萍)
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