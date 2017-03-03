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市场报道 | 2017年 3月 3日 星期五 10:44 BJT

澳洲经济指标总览--3月3日

                 经济指标                   时段      最新值      前月(季)值    下次公布时间
 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)*                                   4月4日
 商品及服务收支(亿澳元)                     1月        顺差13.02   顺差33.34         
     出口(较前月)                                            -3%       +5.0%         
     进口(较前月)                                            +4%       +1.0%         
                                                                                     
 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)                                              3月6日
       (较前月)                             12月           -0.1%       +0.1%         
                                                                                     
 就业市场(经季节调整)                                                             3月16日
 就业人口(较前月变动,万人)                  1月            +1.35       +1.63         
 全职就业人口(较前月变动,万人)                             -4.48       +1.13         
                                                                              
 失业率                                                     5.7%        5.8%         
 就业参与率                                                64.6%       64.7%         
                                                                                     
 消费者物价指数(CPI)                                                              4月26日
 总体CPI(较前季)                           第四季          +0.5%       +0.7%         
     (较上年同期)                                          +1.5%       +1.3%         
 澳洲央行截尾均值(较前季)                                  +0.4%       +0.4%         
     (较上年同期)                                          +1.6%       +1.7%         
 澳洲央行加权中值(较前季)                                  +0.4%       +0.3%         
     (较上年同期)                                          +1.5%       +1.3%         
                                                                                     
 国际贸易价格指数                                                                 4月27日
 进口物价(较前季)                          第四季          +0.2%       -1.0%         
 出口物价(较前季)                                         +12.4%       +3.5%         
                                                                                     
 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元)                                                6月6日
 经常帐收支                                第四季         赤字39     赤字102         
 商品与服务贸易收支                                    顺差46.67   逆差35.38         
                                                                                     
 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)                                             6月7日
     (较前季)                              第四季           +1.1       -0.5%  
     (较上年同期)                                          +2.4%       +1.8%  
    * 为当日有更新的数据。(完) (整理 张明钧)
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