澳洲经济指标总览--5月18日

经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 6月1日 (较前月) 3月 -0.1% -0.2% 就业市场(经季节调整) 6月15日 就业人口(较前月变动,万人) 4月 +3.74 +0.60 全职就业人口(较前月变动,万人) -1.16 +7.39 失业率 5.7% 5.9% 就业参与率 64.8% 64.8% 消费者物价指数(CPI) 7月26日 总体CPI(较前季) 第一季 +0.5% +0.5% (较上年同期) +2.1% +1.5% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.9% +1.6% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.4% +0.4% (较上年同期) +1.7% +1.5% 国际贸易价格指数 7月27日 进口物价(较前季) 第一季 +1.2% +0.2% 出口物价(较前季) +9.4% +12.4% 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 6月6日 经常帐收支 第四季 赤字39 赤字102 商品与服务贸易收支 顺差46.67 逆差35.38 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 6月7日 (较前季) 第四季 +1.1 -0.5% (较上年同期) +2.4% +1.8% * 为当日有更新的数据。(完) (编译 戴素萍 审校 杜明霞)