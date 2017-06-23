澳洲经济指标总览--6月23日

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 7月6日 商品及服务收支(亿澳元) 4月 顺差5.55 顺差31.69 出口(较前月) -8% +2% 进口(较前月) -1% +5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 7月4日 (较前月) 4月 +1% -0.2% 就业市场(经季节调整) 7月20日 就业人口(较前月变动,万人) 5月 +4.20 +4.62 全职就业人口(较前月变动,万人) +5.21 -0.57 失业率 5.5% 5.7% 就业参与率 64.9% 64.8% 消费者物价指数(CPI) 7月26日 总体CPI(较前季) 第一季 +0.5% +0.5% (较上年同期) +2.1% +1.5% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.9% +1.6% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.4% +0.4% (较上年同期) +1.7% +1.5% 国际贸易价格指数 7月27日 进口物价(较前季) 第一季 +1.2% +0.2% 出口物价(较前季) +9.4% +12.4% 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 9月5日 经常帐收支 第一季 赤字31.08 赤字39 商品与服务贸易收支 顺差92.42 逆差46.67 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 9月6日 (较前季) 第一季 +0.3% +1.1% (较上年同期) +1.7% +2.4% * 为当日有更新的数据。(完) (整理 李爽 审校 陈宗琦)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
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