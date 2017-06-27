澳洲经济指标总览--6月27日

国际油市：亚洲燃料油套利窗口仍关闭，受欧洲供给紧俏影响
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 7月6日 商品及服务收支(亿澳元) 4月 顺差5.55 顺差31.69 出口(较前月) -8% +2% 进口(较前月) -1% +5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 7月4日 (较前月) 4月 +1% -0.2% 就业市场(经季节调整) 7月20日 就业人口(较前月变动,万人) 5月 +4.20 +4.62 全职就业人口(较前月变动,万人) +5.21 -0.57 失业率 5.5% 5.7% 就业参与率 64.9% 64.8% 消费者物价指数(CPI) 7月26日 总体CPI(较前季) 第一季 +0.5% +0.5% (较上年同期) +2.1% +1.5% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.9% +1.6% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.4% +0.4% (较上年同期) +1.7% +1.5% 国际贸易价格指数 7月27日 进口物价(较前季) 第一季 +1.2% +0.2% 出口物价(较前季) +9.4% +12.4% 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 9月5日 经常帐收支 第一季 赤字31.08 赤字39 商品与服务贸易收支 顺差92.42 逆差46.67 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 9月6日 (较前季) 第一季 +0.3% +1.1% (较上年同期) +1.7% +2.4% * 为当日有更新的数据。(完) (整理 王琛；审校 于春红)
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透6月28日 - 东南亚股市周三多数收低，尾随其他亚股受美股下滑拖累的跌势，但越南股市上涨，必需性消费类股及公用事业类股攀升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.5%，脱离周一触及的两年高位。 美国参议院共和党领袖将医保议案投票推迟后，美股主要股指之后扩大跌幅。标普500指数 周二录得约六周来最大单日跌幅，触及5月31日来最低收位。 “我们将观察特朗普政府如何回应，但我认为这显示缺乏团结一致，或是说特朗普无法真正控制他的政府，”Sunsecurities分析师Mikey Macanaig指出。 越南股市收高0.2%。 马来西亚股市收于近一个月最低位，主要受非必需性消费类股跌势拖累。 新加坡股市小跌0.1%。 “新加坡科技股尾随全球性的科技股跌势，”Net Research Asia在报告中称。 菲律宾股市下跌0.2%。 印尼金融市场因假期休市。
路透新加坡6月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连四个交易日下滑，触及每吨54.65美元，为6月6日以来低点，供应增加的预期抵消当前需求。