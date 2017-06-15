澳洲股市：中止四日连涨收低1.2%，因大宗商品价格及美股下跌

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透6月15日 - 澳洲股市周四收低，中止四日连涨，受累于大宗商品价格走软，以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息后美国股市隔夜下跌。
“升息完全在预料之中。不过引人关注的是，昨夜出炉的其他数据，就是消费者物价指数(CPI)数据非常平淡，”Argonaut企业股票经纪部门执行董事James McGlew称。
“但叶伦随后称，她关注的是就业市场，目前美国就业市场尤为强劲，这令市场有点困惑。”
澳洲主要股指下跌1.2%或70.70点至5,763.20点，周三收于近一个月高点。
能源和基本材料类股跌幅居前，因大宗商品和油价依然低迷。
必和必拓和力拓分别下跌约3%和3.7%。
全球第四大铁矿石生产商Fortescue Metals跌3.3%。
油气巨头伍德塞德石油和Oil Search分别挫跌1.7%和2%。
银行类股受获利了结打压，四大银行跌幅在2.1%至约3%之间，对大盘的拖累最大。(完) (编译 王兴亚/汪红英；审校 艾茂林/于春红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为