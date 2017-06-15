澳洲股市：中止四日连涨收低1.2%，因大宗商品价格及美股下跌

路透6月15日 - 澳洲股市周四收低，中止四日连涨，受累于大宗商品价格走软，以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息后美国股市隔夜下跌。

“升息完全在预料之中。不过引人关注的是，昨夜出炉的其他数据，就是消费者物价指数(CPI)数据非常平淡，”Argonaut企业股票经纪部门执行董事James McGlew称。

“但叶伦随后称，她关注的是就业市场，目前美国就业市场尤为强劲，这令市场有点困惑。”

澳洲主要股指下跌1.2%或70.70点至5,763.20点，周三收于近一个月高点。

能源和基本材料类股跌幅居前，因大宗商品和油价依然低迷。

必和必拓和力拓分别下跌约3%和3.7%。

全球第四大铁矿石生产商Fortescue Metals跌3.3%。

油气巨头伍德塞德石油和Oil Search分别挫跌1.7%和2%。