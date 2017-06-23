澳洲股市：受材料及医疗类股支撑收高，但银行税疑虑限制涨幅

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透6月23日 - 澳洲股市周五收高，受材料股及医疗保健类股的支撑；但市场继续笼罩在新银行税的疑虑之下，令金融股受到拖累。
澳股指标S&P/ASX 200指数小涨0.2%或9.95点，收报5,715.90点。
澳洲指标股指本周周线下跌1%，受大宗商品价格下挫、银行征税措施疑虑等因素的打压。
澳洲另一个州周五表示，对征收本州的银行税持开放态度。这引发外界担忧联邦政府在5月预算案中对大银行征税，打开了“潘多拉魔盒”。
前一天，澳洲以人口计算第五大州--南澳州宣布，对该国五家大银行征税3.7亿澳元。
澳洲“四大”银行中，有三家小幅收低，西太平洋银行持平。
材料类股收盘上涨逾1%，因石油、黄金和铜价周四上扬。
医疗保健类股收高1.4%，本周涨2.1%，为连续第五周上涨。(完) (编译 张若琪/王兴亚；审校 孙茉莉/于春红)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透6月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月23日(周五)走势纵览。