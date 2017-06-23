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亚洲 | 2017年 6月 23日 星期五 15:48 BJT

澳洲股市：受材料及医疗类股支撑收高，但银行税疑虑限制涨幅

路透6月23日 - 澳洲股市周五收高，受材料股及医疗保健类股的支撑；但市场继续笼罩在新银行税的疑虑之下，令金融股受到拖累。

澳股指标S&P/ASX 200指数小涨0.2%或9.95点，收报5,715.90点。

澳洲指标股指本周周线下跌1%，受大宗商品价格下挫、银行征税措施疑虑等因素的打压。

澳洲另一个州周五表示，对征收本州的银行税持开放态度。这引发外界担忧联邦政府在5月预算案中对大银行征税，打开了“潘多拉魔盒”。

前一天，澳洲以人口计算第五大州--南澳州宣布，对该国五家大银行征税3.7亿澳元。

澳洲“四大”银行中，有三家小幅收低，西太平洋银行持平。

材料类股收盘上涨逾1%，因石油、黄金和铜价周四上扬。

医疗保健类股收高1.4%，本周涨2.1%，为连续第五周上涨。(完) (编译 张若琪/王兴亚；审校 孙茉莉/于春红)
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