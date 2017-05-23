版本:
中国
亚洲 | 2017年 5月 23日 星期二 14:43 BJT

澳洲股市：四大银行股下挫带动大盘收低

路透5月23日 - 澳洲股市“四大银行”股周二下跌，受澳洲政府税收提议影响，这拖累指标股指收低。

S&P/ASX 200指数收低11.005点，或0.19%，报5,760.2点。

澳洲联邦银行(CBA)下跌0.41%，澳洲西太平洋银行(Westpac Bank)下滑1.03%。

银行业发出措辞强烈的声明，称新税将导致每年10亿澳元的额外成本，还将对客户及股东造成伤害。

必和必拓为大盘指数中表现最差的的个股之一，跌至近三周低点，此前大连商品交易所铁矿石价格下挫1.72%。

Fortescue收低2.05%，力拓收低0.71%。(完) (编译/审校 于春红/张若琪/王丽鑫)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐