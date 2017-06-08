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亚洲 | 2017年 6月 8日 星期四 14:45 BJT

澳洲股市：四日内首次收涨，受金融和医保板块涨势拉动

路透6月8日 - 澳洲股市周四收盘微涨，终止三日连跌走势，金融和医疗保健板块的涨势略微盖过其他板块的跌幅。

S&P/ASX 200指数收涨0.2%，或9.428点，至5,676.6点。

投资人未受澳洲疲弱贸易数据的影响。澳洲统计局周四公布，4月经季节调整的商品/服务贸易顺差大降82%，至仅5.55亿澳元(4.1769亿美元)。这是六个月来最低水平，且远低于市场预估的19亿澳元。

“四大银行”涨0.7-1.1%，医疗保健股CSL涨3.1%，带动大盘上行。

矿业股必和必拓、力拓和Fortescue Metals 上涨0.4-0.7%。

中国数据显示5月进口铁矿石比4月增加11.3%，提振矿业股。

金价下跌带动金矿类股下跌。(完) (编译 李春喜/张涛；审校 高琦/张若琪)
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