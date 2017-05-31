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亚洲 | 2017年 5月 31日 星期三 15:16 BJT

澳洲股市：小幅收高，消费和金融类股上涨

路透5月31日 - 澳洲股市周三小幅收高，消费和金融类股的涨幅抵消了能源和材料类股的跌幅，能源和材料类股受大宗商品价格疲软的打压。

澳股S&P/ASX 200指数收涨0.1%，报5,724.60点，延续了周二收高0.2%的涨势。

但该指数5月累计下跌3.4%。5月地缘政治不确定局势横扫全球。

矿业巨擘必和必拓和力拓分别跌0.4%和0.7%。必和必拓还受到油价大跌的打压。

对天然气曝险较大的公用事业公司Origin Energy下挫近3%，拖低了能源类股。

不过盘中稍早中国公布的制造业数据优于预期，提振市场人气，推高消费类股。

澳洲五大银行扩大上日升幅，上涨0.3-1.4%不等。

金融类股本月累计跌9.2%。(完) (编译 王琛/艾茂林; 审校 于春红)
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