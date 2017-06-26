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亚洲 | 2017年 6月 26日 星期一 15:22 BJT

澳洲股市：微幅收高，受原材料类股涨势支撑

路透6月26日 - 澳洲股市周一勉力小幅收高，尽管地产股下跌，但必需性消费类股及原材料类股上涨，协助指标股指守在平盘上方。

S&P/ASX 200指数上涨0.1%，或4.33点，收报5,720.20点。上周五指数收高0.2%。

Metcash大涨9.1%，协助提振必需性消费类股。Metcash公布年度基础获利成长9.3%，并宣布恢复派息计划。

此外，大宗商品价格改善，帮助矿业股录得一些涨幅。

钢铁生产商BlueScope Steel大涨3.2%，力拓涨1.3%。

金融股收平，澳洲政府意外开征银行税仍然令人担忧。

房地产与医疗保健类股跌幅最大。退休和养老院运营商Aveo Group跌11.2%至逾20个月最低收盘水准。(完) (编译 蔡美珍/张涛；审校 高琦/艾茂林)
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